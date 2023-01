„Ein Verein , ein Versprechen, ein Wort “, sagt Christian Kern , Erster Vorsitzender des „Club 72 – Fränkische Geselligkeit Oberehrenbach“ und überreicht einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an den Geschäftsführenden Vorsitzenden der Lebenshilfe Forchheim, Peter Pfann. „Wir hatten das ja bei unserer Jubiläumsfeier versprochen. Und wir halten unser Wort “, fügt er hinzu.

Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein 50. Jubiläum in großem Stil. Am Jubiläums-Samstag spielten die Stadelhofener Musikanten im Festzelt. „Wir haben keinen Eintritt verlangt, sondern um Spenden gebeten. Die Hälfte dieser Spenden ging nun an die Lebenshilfe Forchheim, weil unser Schirmherr, Landrat Hermann Ulm , sich dort auch engagiert“, erklärt Kern. Außerdem sammelte die Dorfgemeinschaft bei der Nikolausfeier, damit ein runder Betrag zusammenkam. Darüber freut sich Peter Pfann: „Das ist schön, wenn ein Verein so etwas macht. Aber das ist die Besonderheit in diesem Landstrich, dass man aufeinander schaut.“ Das Geld wird konkret für die Digitalisierung in der Hainbrunnenschule eingesetzt. Hier handelt es sich um ein privates Förderzentrum der Lebenshilfe mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Die 120 Schüler kommen aus der Stadt und dem Landkreis Forchheim und werden von der ersten Klasse bis zum Ende der Berufsschule betreut. Der Schulbesuch wie auch die Beförderung mit Bussen sind kostenfrei. „Das ist doch ein schöner Gedanke, dass Kinder aus dem Landkreis, die besondere Unterstützung benötigen, auch etwas von unserem Fest haben“, meint Christian Kern und Peter Pfann bestätigt: „Unsere Kinder brauchen jeden Euro.“ Für die Mitglieder des „Club 72“ ist Helfen eine Ehrensache. Denn jedes Jahr nach der Kerwa spenden sie an entsprechende Einrichtungen. „Und das werden wir auch in diesem Jahr machen. Unser Wort drauf“, verspricht Christian Kern . cs