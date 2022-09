Mit einem zweitägigen Festprogramm hat der Männergesangverein „ Harmonie “ Kleingesee sein 100. Vereinsjubiläum gefeiert. Eigentlich hätte diese Feier schon ein Jahr früher stattgefunden, doch die Corona-Pandemie ließ im Jubiläumsjahr keine großen Feierlichkeiten zu.

Einen herzlichen Empfang bot der Verein allen Ehrengästen, Chören und Vereinsmitgliedern, als zu einem großen Festkommers in den Saal des Landgasthauses „Zum Alten Deutschen“ in Kleingesee geladen wurde. Der Vorsitzende Michael Hartmann begrüßte an der Spitze Landrat Hermann Ulm , welcher die Schirmherrschaft des Festes übernommen hatte. In seinen Grußworten hob Landrat Ulm hervor, dass er selbst ein aktiver Sänger und der Musik sehr verbunden sei. Er überreichte ein Fahnenband, welches sogleich an die Vereinsfahne angebracht wurde. Auch der Gößweinsteiner Bürgermeister Hanngörg Zimmermann hob die Besonderheit der Harmonie hervor: „Der Männergesangverein hätte sich keinen schöneren Namen wie die Harmonie geben können, denn ihr sorgt seit Jahren mit eurem Gesang für die Harmonie im Herzen.“

Heinrich Bodendörfer hob als Vorsitzender des Sängerkreises Hersbruck hervor: „Die Freude am gemeinschaftlichen Singen verbindet, beseelt und macht glücklich. Zudem fördert es die Gesundheit.“ Er überreichte eine Jubiläumsurkunde im Namen des Fränkischen Sängerbundes. Auch der Vorsitzende der Sängergruppe Pegnitzstrand, Gerhard Bauer, stellte fest, dass der Männergesangverein Harmonie ein gut aufgestellter Verein sei.

Zwischen den Grußworten wurden zahlreiche Chordarbietungen der eingeladenen Gastchöre zum Besten gebracht. Neben dem Jubelchor Harmonie Kleingesee wurden Gesangsdarbietungen vom Patenverein aus Obertrubach, dem Gesangverein Engelmannsreuth, der Chorgemeinschaft Büchenbach, der Sängervereinigung Pegnitz, der Männerchöre Geschwand, Gößweinstein und Wichsenstein sowie vom gemischten Chor „Chorios“ aus Kleingesee vorgetragen. Zweiter Vorsitzender Franz-Xaver Bauer moderierte den Festabend.

Einen Rückblick auf 100 Jahre Männergesangverein Harmonie Kleingesee trug Michael Dörres vor. Dieser ist auch in der eigens für das Jubiläum erstellten Festchronik, die auch viele historische Fotografien beinhaltet, abgedruckt.

An diesem Abend wurden auch drei Sänger des 18 Mann starken Jubelchores geehrt. Für 25 Jahre Singen im Chor wurde Rainer Berner geehrt. Für 50 Jahre konnte Gregor Wölfel und für beachtliche 60 Jahre gemeinschaftliches Singen im Chor Ehrenvorsitzender Heinz Brendel geehrt werden. Die Laudatio hielt der Vorsitzende.

Im zweiten Teil des Festprogramms gab es einen Festumzug zum Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Pfarrer Ludwig Mazur war der Zelebrant. Ihr musikalisches Können bewiesen der Organist Tobias Dörres an der Dietmann-Orgel sowie Trompeter Hansi Hofmann aus Regenthal. Der Patenverein aus Obertrubach sang die Haydn-Messe. Mit einem zünftigen Frühschoppen, der durch den Musikverein Gößweinstein im Saalbau Hofmann umrahmt wurde, endete das Fest. red