Vor dem Weihnachtsfest hat die Manfred-Roth-Stiftung aus Fürth insgesamt 25 000 Euro an regionale Initiativen gespendet, die sich für soziale Zwecke einsetzen. Zu den Begünstigten zählen der Caritas-Verband für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim , die Bertleinschule in Lauf (Grund- und Mittelschule) sowie das Walburgisheim in Feucht.

Stiftungsvorstand Wilhelm Polster und Stiftungsrat Klaus Teichmann übergaben am Norma-Unternehmenssitz die Schecks an die drei Initiativen . „Alle drei zeichnen sich durch großes soziales Engagement aus, das vor allem Hilfsbedürftige und den Nachwuchs in den Mittelpunkt stellt. Für uns ist es wichtig, Menschen in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung zu geben sowie Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, Chancen für ihre private und berufliche Zukunft zu ergreifen“, betonte Wilhelm Polster am Rande der Übergaben. Alleine in diesem Jahr hat die nach dem Norma-Gründer benannte Stiftung nach eigenen Angaben bereits mehr als 150 000 Euro an zahl reiche Initiativen und Vereine vergeben.

„Übergangs-Wohnen+“ ist das mit 10 000 Euro geförderte Projekt des Caritas-Verbands für die Stadt Bamberg und den Landkreis Forchheim . Durch das Kooperationsprojekt mit der Stadtbau GmbH Bamberg bekommen Obdach- und Wohnungslose eine Unterkunft gestellt – besonders in der kalten Jahreszeit enorm wichtig. Das Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt, Wohnungsnot und Obdachlosigkeit zu vermeiden.

„Der Übergang eines Obdachlosen in eine Wohnung ist oft nicht einfach, es bedarf dann mitunter Betreuung, wofür Personalkosten anfallen“, erklärt Alfons Galster, Vorsitzender des Verbands in Bamberg und Forchheim . Fünf Wohnungen hat das Projekt aktuell für Obdachlose bereitgestellt. Auch Strafentlassene finden so bei ihrer Resozialisierung eine Heimat. red