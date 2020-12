Ab sofort ist ein Regenschirm mit Forchheim-Motiven in der Tourist-Information erhältlich. Fotos vom Rathaus, der Kaiserpfalz, der Kammerers-Mühle, vom Nürnberger Tor und der Festungsanlage schmücken diesen Schirm. Die Nachfrage nach einem Forchheim-Schirm sei sowohl von Forchheimern als auch von Touristen gleichermaßen stark, lässt Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information Forchheim, verlauten.

Da die Tourist-Information in der Kapellenstraße 16 momentan für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen ist, ist ein Kauf des Regenschirms nur nach Terminvereinbarung per E-Mail an tourist@forchheim.de beziehungsweise Telefon 09191/714-337 oder 714-338 möglich. Der Schirm kostet 15 Euro. red