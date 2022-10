Der English Folk Club (EFC) Bad Kissingen feierte am 1. Oktober in der Vinothek KissVino den "Wiedereinstieg in die Welt der Live-Auftritte" - nach über zwei Jahren Corona-Pause und virtuellen Veranstaltungen. Darüber informierte der "English Folk Club" Bad Kissingen in einer Pressemitteilung.

Es sei "einer der schönsten Abende seit langem" gewesen, heißt es vom EFC, der 2014 gegründet wurde. Die neuen Pächter des KissVino, Carina und Michael Baran, veranstalten ab sofort einmal im Monat den EFC.

Jedem Künstler steht die Bühne für 15 Minuten offen, ob alleine mit Gitarre oder im spontanen Duett mit anderen zur gemeinsamen Jam Session. Die auftretenden Künstler erwarten ein Freigetränk und der Applaus der Gäste, heißt es in der Mitteilung. red