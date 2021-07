Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins "Freunde des Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums Münnerstadt" findet am Dienstag, 27. Juli, um 18.30 Uhr in der Eingangshalle des Gymnasiums statt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Neuwahl des Vorstandes sowie eine Satzungsänderung. Der Versammlung schließt sich die Gründungsversammlung der Abteilung "Studiengenossen" an. Die Organisation der Studiengenossenfeste soll im Förderverein integriert werden. Eingeladen sind Mitglieder des Fördervereins sowie Interessenten, die bei Studiengenossenfesten mitwirken wollen. sek