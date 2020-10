Am Dienstag, 27. Oktober, findet im Rathaus am Maxplatz ein kostenloser Sprechtag zum Thema Fördermittel statt. Organisiert wird er von den Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg in Kooperation mit der Regierung von Oberfranken, der LfA Förderbank Bayern und der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth.

In vertraulichen Einzelgesprächen können sich kleine und mittlere Unternehmen aus Stadt und Landkreis Bamberg über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten informieren, sowohl im Zusammenhang mit Investitionen bzw. Innovationen als auch in Bezug auf aktuell verfügbare Corona-Hilfen. Auch Auslandsaktivitäten zur Erschließung neuer Märkte können unterstützt werden. Eine Förderung gibt es in erster Linie in Form von Zuschüssen oder zinsverbilligten Darlehen.

Um Anmeldung bis 23. Oktober bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Bamberg, Marion Wagner, Telefon 0951/871313, wifoe@stadt.bamberg.de, wird gebeten. red