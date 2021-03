Nicht jeder dürfte wissen, was ein Nistfloß ist. Nun kann es besichtigt werden. Seit kurzem befindet sich eine neue schwimmende Insel auf dem Goldbergsee, das Nistfloß für seltene Wasservögel.

Diese umzäunte, zwei mal zwei Meter große Holzkon­struktion auf Schwimmpontons ist mit einer dicken Kiesschicht bedeckt und auf dem Seeboden verankert. Alles wurde so angelegt und vorbereitet, dass die seltene Flussseeschwalbe dazu animiert wird, hier sesshaft zu werden und zu brüten. Der Vogel ist in Bayern mit derzeit nur noch circa 350 Brutpaaren gefährdet, heißt es in einer Pressemitteilung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). Im Freistaat kommt die Flussseeschwalbe fast nur in Südbayern vor, in Nordbayern gibt es bisher kaum Hinweise auf Brutversuche. Um erfolgreich brüten zu können, benötigen Flussseeschwalben blanken Kiesboden, wo sie in eine Nestmulde meist zwei bis drei gut getarnte Eier legen, die von beiden Elternteilen bebrütet werden. Leider sind geeignete Brutplätze sehr selten geworden, weil viele Flüsse begradigt worden sind, Staustufen eingebaut wurden oder Flussbereiche als Naherholungsgebiete genutzt werden, und dann zum Beispiel Hunde beim Gassigehen die seltenen Vögel aufscheuchen. Tatsächlich war das Brutvorkommen der Flussseeschwalbe in Bayern zu Anfang der 1980er Jahre fast vollkommen erloschen. Nur durch die Bereitstellung künstlicher Brutflöße und Nistinseln war es überhaupt möglich, dass mittlerweile wieder einige Hundert Paare in Bayern brüten.

Die Biologen des LBV Coburg haben versucht, den natürlichen Lebensraum des Vogels auf dem Nistfloß nachzuahmen. Vor Beutegreifern aus der Luft schützen mehrere umgestülpte Blumentöpfe, in die sich die Küken bei Gefahr zurückziehen können. "Jetzt hoffen wir, dass den Flussseeschwalben ihre neue schwimmende Wohnung so gut gefällt, dass sie sich bei uns im Landkreis ansiedeln", sagt Frank Reißenweber, langjähriger Vorsitzender des LBV Coburg. Die Anfertigung des Nistfloßes wurde durch Ausgleichsgelder des Landkreises Coburg finanziert. Die Chancen, dass die Flussseeschwalbe das neue Zuhause annimmt, stehen nicht schlecht, denn der Langstreckenzieher wurde auf dem Durchzug schon öfters am Goldbergsee gesichtet. red