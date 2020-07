Flussmeister- stelle bleibt erhalten

Die Flussmeisterstelle in Kronach bleibt erhalten. Dies konnte CSU-Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner bei einem Gespräch im Umweltministerium in München erreichen.

Die neue Fachhochschule für Finanzen entsteht direkt neben der Flussmeisterstelle. Nach den neuen Planungen werden sogar 600 statt der ursprünglich geplanten 200 Studierenden nach Kronach kommen. Die höhere Studentenzahl bedeutet einen größeren Platzbedarf für die Finanzfachhochschule. Aus diesem Grund muss die Flussmeisterstelle am derzeitigen Standort weichen.

"Die Mitarbeiter der Flussmeisterstelle begrüßen die Ansiedlung der Fachhochschule als Chance für den Landkreis", sagt Jürgen Baumgärtner, "sie hatten jedoch erhebliche Bedenken, dass die Stelle gänzlich verschwindet und in der Stadt Kronach kein neuer Standort realisiert wird." Es kursierten sogar Gerüchte, dass die Stelle aus der Region verlagert werden sollte. Deshalb wandten sich die Beschäftigten an den Abgeordneten. Sie betonten, dass es sei wichtig sei, dass Kronach als Standort bleibt. Alle Firmen, mit denen die Stelle zusammenarbeitet, befinden sich in und um Kronach. Das Aufgabengebiet erstreckt sich von Lauenstein bis Oberlangenstadt. Zudem kommen viele der insgesamt 14 Beschäftigten (inklusive der beiden Auszubildenden) aus dem nördlichen Landkreis.

"Bei dem Gespräch in München wurde mir zugesichert, dass der Standort Kronach erhalten bleibt. Die nächste Aufgabe wird es sein, in enger Abstimmung mit allen Beteiligten ein geeignetes Gebäude oder Grundstück zu finden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier eine Lösung erreichen können", betont der Abgeordnete. red