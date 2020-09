Die Flüchtlingsbetreuung Herzogenaurach unterstützt seit 2013 Geflüchtete aus vielen Ländern. Neben der Alltagshilfe und Begleitung der Menschen in allen Lebenslagen war es der Initiative nach eigenem Bekunden auch immer wichtig, im politischen und gesellschaftlichen Raum die Anliegen der Migranten vor Ort zu vertreten, aber auch auf die Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, aufmerksam zu machen und auf die Ursachen von Flucht und Vertreibung hinzuweisen.

Diese Thematik soll auch in der "Interkulturellen Woche" in Herzogenaurach wieder verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getragen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Flüchtlingsbetreuung. Eines der politisch am meisten umstrittenen Themen ist demzufolge das Kirchenasyl, zuletzt auch bekannt geworden durch das Verfahren gegen die Äbtissin Mechthild Thürmer aus Kirchschletten. In Herzogenaurach konnten etliche Menschen mit Hilfe des Kirchenasyls vor der Abschiebung in andere Länder bewahrt werden. Die verantwortlichen Pfarrer kassierten auch dort dafür Strafanzeigen.

Suche nach Ursachen

"Was ist das Kirchenasyl? Warum ist es notwendig? Wie geht die Politik damit um? Was kann es noch bewirken?" Zu diesen Fragen findet am Montag, 28. September, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal von St. Otto eine Informations- und Diskussionsveranstaltung statt. Gast ist Stephan Reichel, lange Jahre Beauftragter der evangelischen Landeskirche für Kirchenasyl und nunmehr Vorsitzender des Vereins "matteo - Kirche und Asyl". Er sagt: "Kirchenasyl in einem funktionierenden demokratischen Rechtsstaat zu gewähren, ist eigentlich ein Unding. Aber oft funktioniert der Rechtsstaat im deutschen Asylwesen nicht. Da müssen wir einspringen. Jeder der Fälle, wo wir das tun müssen, ist ein Skandal. Wir werden auch über die Ursachen für Kirchenasyl sprechen müssen."

Die Betroffenen und Beteiligten aus Herzogenaurach sind ebenso dazu eingeladen, ihre Erfahrungen einzubringen. Auch andere wichtige Themen sollen angesprochen werden, wie etwa das Sterben im Mittelmeer und die Seenotrettung sowie das Flüchtlingselend auf den griechischen Inseln. red