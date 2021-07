Das Bücherei-Team der katholisch-öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba veranstaltet an drei aufeinander folgenden Öffnungstagen einen Medien-Flohmarkt. Von Mittwoch, 21. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, kann während der Öffnungszeiten unter gut erhaltenen Büchern, Filmen, Spielen und Zeitschriften gestöbert werden. Der Flohmarkt findet draußen vor der Bücherei im Schulhof statt und entfällt bei schlechtem Wetter. Die Bücherei hat am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr, am Samstag von 16 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 12 Uhr geöffnet. sek