Der nächste Floh-, Trödel- und Sammlermarkt des Deutsch-Amerikanischen Freundschafts-, Kultur- & Sportvereins Kontakt Fulda e.V. (DAFKS) findet am Sonntag, 25. September, in der Rhönmarkthalle in Gersfeld statt. Der Markt wird in der Halle sowie auch im Freigelände in der Zeit von 8 bis 16 Uhr durchgeführt. Weitere Aussteller, die Trödel oder Antiquitäten anbieten möchten, sind willkommen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Wie Winfried Jäger, Präsident des DAFKS, mitteilt, bietet der Verein im Rahmen seiner sozialen Kinder- und Jugendarbeit für Kinder bis elf Jahren wieder kostenfreie Flächen im Außenbereich an. Es dürfen kindertypische Spielsachen von Kindern verkauft werden - statt einem Tisch oder einem Stand wird eine Decke verwendet. Eine Reservierung ist auch hierfür unbedingt erforderlich, heißt es weiter.

Anmeldungen sind online über Flohmarkt-Osthessen.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 0162/825 0389 oder 0661/928 980. Der Eintritt zum Floh-, Trödel- und Sammlermarkt ist kostenfrei. red