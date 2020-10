Der Kurpark in der Nähe der ThermeNatur soll auch im kommenden Jahr wieder blühen und somit Bürger und Gäste der Stadt Bad Rodach gleichermaßen erfreuen. Die jährliche Pflanzaktion mit Gästen und Bürgern musste in diesem Jahr leider ausfallen - doch die Mitarbeiter der ThermeNatur wollen ihren Gästen im nächsten Frühjahr dennoch mit bunt blühenden Blumen eine Freude bereiten. Hierzu trafen sich am vergangenen Sonntag fleißige Mitarbeiter und pflanzten kleine und große Blumenzwiebeln rund um den Brunnentempel der ThermeNatur.

Groß und Klein machten mit. "Natürlich sind wir traurig, diese schöne Tradition in diesem Jahr nicht gemeinsam mit unseren Gästen begehen zu können. Wir freuen uns aber umso mehr, dass die Mitarbeiter und Kollegen kräftig mit anpacken. Das schweißt zusammen, und das macht uns als Team aus", freute sich Kurdirektorin Stine Michel, Geschäftsleiterin der ThermeNatur. red