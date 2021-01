Zum Thema "Massentierhaltung und Tierschutz sind nicht vereinbar":

Der Leserbrief beschreibt neben unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Schlachtbetrieben sehr treffend die Unerträglichkeit der Massentierhaltung. 59 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde werden in Deutschland jährlich getötet, davon 55 Millionen Schweine. Dazu kommen 670 Millionen Hühner, Puten und Enten, in der Summe ca. 730 Millionen Tiere (2019). Acht Millionen Tonnen Fleisch werden erzeugt. 98 Prozent der Tiere stammen aus konventioneller Landwirtschaft mit wenig oder nicht artgerechter Haltung. Ziel: in möglichst kurzer Zeit das optimale Schlachtgewicht anzusetzen, beim Schwein fünf bis sechs Monate. Danach - verbunden mit Angst und Stress - der Transport zum Schlachthof. Die Milchwirtschaft, in der Kühe als Turbomilchproduzenten ausgebeutet werden, ist ein eigenes Thema. Die Fleischproduktion und damit die Tötung von jährlich 730 Millionen Tieren ist in dieser Dimension lebensverachtend und untragbar und belastet außerdem Klima und Umwelt. Leider sind Perfektionierung und Routine in Massentierhaltung, -tötung (Tönnies: circa 25 000 Schweine am Tag) und Zerlegung von Tieren am Fließband zu einer erschreckenden Normalität geworden.

Die Mehrheit der Deutschen lehnt Massentierhaltung ab, der Fleischkonsum in Deutschland geht leicht zurück. Diesen Effekt macht ein Export von circa vier Millionen Tonnen Fleisch allerdings wieder zunichte.

Hinter der lebensverachtenden industriellen Fleischproduktion stehen wirtschaftliche Interessen, die den im Grundgesetz verankerten Tierschutz völlig außer Kraft setzen. Dem beugen sich Landwirtschaft, Politik und nicht zuletzt der Verbraucher. Gerade er kann mit seinem Kaufverhalten entscheidend zum Tierwohl beitragen. Wird kein Billigfleisch gekauft, wird auch keines mehr produziert.

Landwirte müssen Verantwortung für Natur, Umwelt und Tiere auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes übernehmen. Im Gegenzug erhalten sie faire Preise für ihre Erzeugnisse.

Staatliche Subventionen nur für klima- und umweltgerechte Landwirtschaft, nicht für umweltschädliche Großbetriebe und Massentierhaltung!

Insbesondere muss Politik für die Einhaltung des Tierschutzes sorgen gemäß Tierschutzgesetz § 1: "Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen."

Eine Änderung ist nur mit Beteiligung aller Verantwortlichen möglich.

Renate Endres

Stadelhofen