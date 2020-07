Flächen statt Flickenteppich

Im Ortseingangsbereich von Singenrain wurde dem freiwilligen Landtausch schon im Jahr 1995 ein Denkmal gesetzt. Einheimische, die daran beteiligt waren, profitieren selbst 25 Jahre danach noch von den geänderten Grundstücksverhältnissen. So erzählt Werner Fuß: "Ich weiß nicht, ob ich die vorherigen kleinen Flächen in der heutigen Zeit verpachten könnte." Dadurch, dass die Landmaschinen immer größer werden, um effektiv zu arbeiten, sind kleine Flächen nur schwierig zu bewirtschaften und ökonomisch wenig sinnvoll.

Früher ein Flickenteppich

Doch was hat es mit dem freiwilligen Landtausch auf sich? Um das besser zu verstehen, muss man sich eine Flurkarte aus den frühen 90er Jahren anschauen. Dort wird deutlich, dass viele Äcker und Fluren auf verschiedene Familien und Eigentümer verteilt waren. Zusammenhängende Großflächen sind kaum vorhanden. Denn Singenrain liegt am Rande einer Anhöhe mitten in der ca. 130 Hektar großen Ortsflur. Die vermutlich spätmittelalterliche Rodungsinsel ist im Norden, Osten und Süden von Wald umgeben. Im Westen schneidet die Autobahn Würzburg-Fulda die Gemarkung an. Auf dem Hochplateau südlich und östlich des Ortes wird Ackerbau betrieben, während sich auf dem zur Autobahn abfallenden Westhang heute noch Wiesen befinden. Ziel des Landtausches war, die kleinen Flächen so zu tauschen, dass aus einer Vielzahl an kleinen Flurstücken Flächen entstehen, die gut zu bewirtschaften oder zu verpachten sind. Die Schwierigkeit lag darin, niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Daher wurde der Landtausch von der Direktion für Ländliche Entwicklung geleitet.

Es ging um 28 Hektar

So fanden sich 16 Parteien zusammen, um am Landtausch teilzunehmen. Sie stellten eine Gesamtfläche von 28 Hektar zum Tausch zur Verfügung. Großer Vorteil war es, dass von behördlicher Seite ein Tauschplan erstellt wurde. Denn die Agrarstruktur sollte durch Tausch ländlicher Grundstücke verbessern werden und somit zur Sicherung eines nachhaltigen und leistungsfähigen Naturhaushaltes beitragen. Dies waren Voraussetzungen zur Senkung der Maschinen- und Betriebskosten, wodurch nachhaltig zur Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Betriebe beigetragen wurde.

Die einzelnen Parteien mussten hierbei nicht direkt miteinander in Verhandlung treten. So konnten Nachbarschaftsstreitigkeiten von vorneherein umgangen werden. "Auch wenn ich erst Bedenken hatte, hat alles einwandfrei geklappt." Dies ist darauf zurückzuführen, dass alles zentral geregelt wurde. Alle Parteien mussten eine Tauschvereinbarung unterschreiben, in der alle Eventualitäten klar geregelt waren.

Aus 20 Kleinen sieben Große

So haben vor 25 Jahren Hans Kober und Werner Fuß mehrere kleine Wiesen und Ackerstücke getauscht. Noch heute erinnern sie sich gemeinsam an die ehemaligen Flächen, die oftmals mühsam bewirtschaftet werden mussten: "Früher hatte ich fast 20 einzelne, nicht zusammenhängende Flurstücke, jetzt habe ich sechs bis sieben Großflächen", sagt Werner Fuß. Direkt hinter dem Gedenkstein findet sich eine solche Fläche, die bis 1995 in mehrere Einzelstücke unterteilt war, mit jeweils anderen Besitzern. Heute wird die Fläche als zusammenhängender Acker bewirtschaftet.

Der damalige Marktgemeinderat und federführende Mitinitiator des Landtausches, Hans Kober, denkt gerne an die Euphorie von damals zurück. So wurden unter Eigenleistungen mehrere Projekte verwirklicht, die noch heute in Singenrain zu sehen sind. Zum einen der Gedenkstein, der von dem ansässigen Steinmetz Marco Löser gestaltet wurde. Zum anderen können die Singenrainer auch in diesem Sommer aus dem damals installierten Brunnen auf dem Friedhof Wasser schöpfen. Damit das Dorfbild auch noch 25 Jahre nach dem Landtausch eine Erscheinung ist, wurden zum Jubiläum der Gedenkstein und die Inschrift des Brunnens von Marco Löser und dessen Sohn Leon erneuert.

Isabell Gerr