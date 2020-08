Fläche so groß wie nie zuvor: Wo Mittelfrankens größte Häuser stehen

Jedem Haushalt in Mittelfranken stehen im Durchschnitt 94 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.

Trotz gestiegener Immobilienpreise ist das mehr als je zuvor, wie eine Auswertung von Daten des Landesamts für Statistik durch die LBS Bayern ergibt. Im Jahr 1990 waren es noch 87,2 Quadratmeter.

Die größten Häuser und Wohnungen Mittelfrankens gibt es demnach mit durchschnittlich 112,5 Quadratmetern im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, die kleinsten mit 77,7 Quadratmetern in der Stadt Nürnberg.

Pro Kopf liegt die Wohnfläche in Mittelfranken rechnerisch bei 47,3 Quadratmetern. Hier ist der Landkreis Erlangen-Höchstadt mit einem Wert von 52,1 Quadratmetern an der Spitze des Regierungsbezirks, während in der Stadt Nürnberg mit 41,9 Quadratmetern am wenigsten Platz zur Verfügung steht.

Nachfrage hält an

Nach Einschätzung der LBS Bayern wird die Nachfrage nach Wohnraum weiter anhalten, auch weil die Corona-Pandemie bei vielen Menschen den Wunsch nach ausreichend Platz für Arbeit und Freizeit zuhause gestärkt hat. red