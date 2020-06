Fitzendorf wählt Daniel Schmidt

Daniel Schmidt wurde am Donnerstag vor dem Feuerwehrgerätehaus in Fitzendorf einstimmig zum neuen Ortssprecher des Gemeindeteils von Burgpreppach gewählt. 27 Wahlberechtigte waren bei der Teilbürgerversammlung anwesend. Schmidt ist 36 Jahre alt und arbeitet als Betriebsleiter in Westheim (Gemeinde Knetzgau). Er ist Nachfolger von Ortssprecher Matthias Wernthaler. Bürgermeister Hermann Niediek gab bekannt, dass sich der Straßenausbau zwischen Fitzendorf und der Tankstelle Just bei Burgpreppach aufgrund von Arbeiten der Naturschutzbehörde verzögert hat. Geplant ist, dass der Ausbau noch in diesem Jahr beginnen soll. msch