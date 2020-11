"Tief Luft holen: Wie Sie beim Sport richtig Atmen und dadurch Ihre Leistungsfähigkeit steigern können! Atmen ist wichtig und läuft im Alltag meist unbewusst ab", erklärt Carolin Schmidt. "Beim Sport hingegen geraten wir schon mal außer Puste, wenn es zu anstrengend wird, und müssen erst mal nach Luft schnappen, bevor es mit neuer Energie weitergehen kann. Eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Körpers ist sowohl beim Ausdauersport als auch beim Krafttraining entscheidend, denn wird flach und unregelmäßig geatmet, wird zu wenig frische, sauerstoffhaltige Luft aufgenommen. Die Muskeln können nicht mehr ausreichend versorgt werden und es wird schneller Laktat (Milchsäure) als Abfallprodukt gebildet. Dies führt zwangsläufig zu einem Leistungsabfall und einem körperlichen Unwohlempfinden.

Bei Ausdauersportarten wie Laufen ist prinzipiell kein besonderer Atemrhythmus nötig, es empfiehlt sich aber, immer tief durch die Nase ein- und langsam durch den Mund wieder auszuatmen. Auch beim Cycling ist es wichtig, sich bewusst an die tiefe Bauchatmung zu erinnern, denn aerodynamisch über den Sattel gebeugt verspannt sich gerne die Bauchmuskulatur. Dies führt zur Brust- oder Flachatmung und damit zum Leistungseinbruch.

Wird bei kalten Temperaturen im Freien trainiert, so sollte man durch die Nase einatmen, damit sich die aufgenommene Luft etwas erwärmt, ehe sie in der Lunge ankommt - das ist besser für Schleimhäute, Bronchien und Nebenhöhlen.

Kraftreserven mobilisieren

Beim Krafttraining hilft die richtige Atmung, Kraftreserven zu mobilisieren und so länger durchzuhalten, was natürlich den Trainingserfolg maximiert. Generell gilt hier die Faustregel: bei der anstrengenden Phase eines Bewegungsablaufs, zum Beispiel das Anheben der Hantelstange, wird ausgeatmet, bei der leichteren Bewegungsphase, zum Beispiel das Absenken der Hantelstange, wird eingeatmet. Achten Sie beim Krafttraining darauf, tief in den Bauch zu atmen und nicht in eine Pressatmung (flache, schnelle Brustatmung) zu verfallen. Tiefes und regelmäßiges Atmen hilft auch dabei, Kreislaufprobleme während des Trainings zu vermeiden.

Und hier ist die passende Übung dafür: Gehen Sie hierzu in die Rückenlage. Legen Sie Ihre Hände flach auf den Bauch. Atmen Sie nun tief und ruhig ein und spüren Sie, wie sich der Bauch unter den Händen hebt. Spüren Sie auch beim kräftigen und gleichmäßigen Ausatmen, wie sich die Bauchdecke wieder senkt. Diese Übung ist auch eine perfekte Entspannungsübung für zwischendurch." ml