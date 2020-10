Für die Angebote der Turnerschaft Kronach wird die Kursform gewählt, damit auch Nichtmitglieder motiviert werden, mitzumachen.

"Bewegt in die Woche"

Mobilisation, Kräftigung und Dehnung für Anfänger und Fortgeschrittene: In diesem Kurs werden bei motivierender Musik Fitness und Beweglichkeit verbessert. Neben Übungen zur Stärkung der Ausdauer stehen Dehn- und Kräftigungsübungen im Mittelpunkt. Begonnen wird mit einer Aufwärmphase, gefolgt von Übungen, die nicht nur die Muskulatur kräftigen, sondern auch die Koordination und Beweglichkeit fördern. Entspannung am Ende der Stunde rundet den Kurs ab. Termin: Montag von 15 bis 16 Uhr, Beginn am 19. Oktober, Leitung: Lisa Schmidt, Sportlehrerin, Rufnummer 0178/7646516.

Fit durch den Alltag

Sich wohler fühlen durch mehr Bewegung, körperlich fitter werden oder fit bleiben sind die Ziele dieses Kurses. Fitnessgymnastik mit oder auch ohne Musik soll die Muskeln kräftigen, auch leichtes Kreislauftraining und Entspannungsübungen kommen nicht zu kurz. Termin: Donnerstag von 9.30 bis 10.30 Uhr, Beginn am 22. Oktober, Leitung: Lisa Schmidt, Rufnummer 0178/7646516.

Wirbelsäulen-/Rückenschule

Dieser Kurs findet zum 20. Mal statt. Inhaltlich werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Aufwärmen durch rhythmisches Gehen und Laufen, Dehnen/Stretching, Kräftigung/ Stabilisation ohne/mit Geräten, Entspannung mit Fantasiereisen, Ruheformen, progressive Muskelentspannung und Partnermassage. Außerdem gibt es einen Einblick ins Faszientraining. Termin: Mittwoch von 20 bis 21 Uhr, Beginn am 11. November, Leitung: Wolfgang und Regine Ferner, Telefon 09261/20404, sowie Susanne Zimmermann.

Dynamisches Faszientraining

Mehr Beweglichkeit bedeutet weniger Gelenk- und Rückenprobleme. Schmerzen im Bewegungsapparat entstehen meist durch verkürzte Faszien aufgrund zu geringer Bewegungsvielfalt. Speziell auf die einzelnen Schmerzzustände abgestimmte Dehnübungen reduzieren bei diesem Kurs die muskulären Spannungen, aktivieren die Selbstheilungskräfte des Körpers und steigern die Beweglichkeit der Teilnehmer. Dynamisches Faszientraining, auch mit Musik, verjüngt die Gewebestruktur und bringt "Spaß in die Bude"; geeignet für Teilnehmer von 15 bis 95 Jahren. Termin: voraussichtlich Februar 2021, Leitung: Rainer Neubauer, FAYO-Trainer, E-Mail dehnkurs@turnerschaft-kronach.de.

Anmeldung bei der Leitung des jeweiligen Kurses ist erforderlich. Veranstaltungsort ist jeweils das Turnerheim, kleine Halle Kronach, Rodacher Straße 7. Der Schwingboden mit Parkett eignet sich sehr für gelenk- und bänderfreundliche Bewegungen.

Die Kosten für die Teilnahme betragen jeweils zehn Euro für Mitglieder der TSK und 40 Euro für Nichtmitglieder. Wer in diesem Jahr bereits einen Kurs belegt hat, dem entstehen keine weiteren Kosten für 2020.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen gelten Maskenpflicht bis an den Übungsort und die Benutzung eigener Gymnastikmatten. red