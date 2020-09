Die Volkshochschule bietet für den Bereich Oerlenbach einige Kurse an, für die eine Anmeldung möglich ist, heißt es in einer Mitteilung. Am Samstag, 26. September, findet der Kurs "Worte für mich finden" von 10 bis 18 Uhr, statt. Treffpunkt ist am John-Bauer-Museum. Der Kurs "Yoga für Körper, Geist und Seele" startet ab Montag, 28. September, sowohl von 17.30 bis 19 Uhr, als auch von 19.30 bis 21 Uhr im Gemeindesaal Eltingshausen. "Bewegung mit Pep am Morgen" ist möglich in der Turnhalle Ebenhausen ab Mittwoch, 30. September, von 8.15 bis 9.15 Uhr. Der Kurs "QiGong: Die 8 Brokate im Stehen" beginnt am Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindesaal Eltingshausen. Anmeldungen für diese Kurse nimmt Vanessa Parente, Tel.: 09725/710 114, E-Mail: vanessa.parente@oerlenbach.de entgegen. sek