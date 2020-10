Der Post SV Bamberg bietet für den Herbst und Winter ein neues Bewegungs- und Sportprogramm für alle an, die sich in der kalten Jahreszeit fit und gesund halten wollen. Neben den ganzjährigen kostenfreien Angeboten (Homepage: postsportverein.de) für Vereinsmitglieder gibt es Kurse (zehn Termine), die auch für Nichtmitglieder buchbar sind. Aktuell starten folgende Angebote: Fit im Alter, Montag, 16 bis 17 Uhr, in der Sporthalle Rupprechtschule; Problemzonen-Gymnastik, Dienstag, 19.15 bis 20.30 Uhr, in der Sporthalle Rupprechtschule; Wirbelsäulen- und Funktionsgymnastik, Donnerstag, 16 bis 17 Uhr, in der Sporthalle Rupprechtschule; Body Workout, Latin Dance Fitness, Karibik Dance Fitness, 17 bis 18 Uhr, in der Sporthalle Rupprechtschule; Walking, Montag, 18 Uhr, Treffpunkt: Jahnwehr. Anmeldung unter ausgleichssport@postsportverein.de oder Telefon 0951/9323927. red