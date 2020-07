Fit bleiben mit Schwung

Julia Schwab Harry Payrleitner ist seit 25 Jahren hauptberuflicher Tennisspieler und betreibt die Tennisschule t.i.m. in Forchheim. Daher ist er schon rein beruflicher Natur viel im Freien. Auch wenn als Trainer für den eigenen Sport oft die Zeit fehlt, versucht er sich dennoch sportlich fit zu halten: "Ich spiele regelmäßig Padel und gehe oft wandern in den Bergen und skifahren in meiner Heimat", erzählt er. Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Wenn es nach Payrleitner geht, bekommt Forchheim bald zwei eigene Padel-Plätze.

Was ihn am Tennis begeistert, fasst er so zusammen: "Tennis ist koordinativ anspruchsvoll und hoch emotional. Das Spiel bleibt spannend bis zum Schluss, ein Zweikampf, bei dem man auf sich allein gestellt ist, ob man gewinnt oder verliert."

Daneben gibt Payrleitner zu bedenken: "Es ist aber unheimlich wichtig, neben Tennis noch anderweitig den Körper zu stabilisieren, sich zu dehnen und zu kräftigen. Gerade wer beruflich viel am Schreibtisch sitzt, kann so lästige Rückenschmerzen und muskuläre Probleme vorbeugen", betont er. Auch das Immunsystem wird es danken.

Die Mischung macht's

Um die aerobe Fitness zu trainieren, eignen sich wunderbar Schwimmen, Joggen oder schnelles Walken, sagt der Sportler. "Das sollte man mindestens zwei Mal die Woche machen. Dazu aber auch unbedingt ein Mal pro Woche einen Sport zur Kräftigung der Muskulatur wie ein Ganzkörper-Workout, Pilates oder Yoga." So wie bei der Ernährung kann also auch im Sport der Essteller gerne bunt gemischt aussehen. "Das ist wichtig, um das einseitig aerobe Tennisspielen auszugleichen."

Klar, dass bei alledem zusätzlich auch eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und wenig Stress das eigene Wohlbefinden steigern. Dementsprechend ist Payrleitner kaum krank: "Einen Schnupfen habe ich so gut wie nie". Bei seinen Spielern stellt er positiv fest: "Wer nebenbei anderen Sport treibt und aufpasst, was er isst, ist grundsätzlich fitter."