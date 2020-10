In je drei Altersklassen gingen insgesamt 48 Mädchen und Jungen bei der Tischtennis-Einzelmeisterschaft des Bezirks Oberfranken West der Jugend in der Frankenlandhalle in Ebersdorf bei Coburg an den Start. Insgesamt hatten 15 Vereine Teilnehmer entsandt, wobei einmal mehr der größte Teil aus dem Kreis Coburg (30) kam.

Die meisten Starter stellten der TSV Unterlauter (elf) sowie der Post-SV Bamberg und der FC Adler Weidhausen. Weidhausen stellte mit David und Joel Fischer sowie Nina Barnickel und Lara Roschlau gleich vier der sechs Titelträger.

Die Erst- und Zweitplatzierten, soweit sie nicht schon persönlich qualifiziert waren, sind zur Teilnahme am nächsthöheren Wettbewerb, den nordostbayerischen Verbandsbereichsmeisterschaften berechtigt (am 14./15. November in Beratzhausen/Oberpfalz).

Eine Besonderheit war bei diesen Meisterschaften, dass sie unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen abgewickelt werden mussten. Dies war für alle Beteiligten zwar nicht einfach, aber dank deren vorbildlichen Verhaltens ging alles reibungslos über die Bühne. Alles im Griff hatte Bezirksfachfachwart Jugend-Mannschaftssport Fabian Markert, der von Thomas Bürger, dem Abteilungsleiter des ausrichtenden TSV Untersiemau, unterstützt wurde.

Jungen U 13

In der jüngsten Altersklasse, der U13 (bis 13 Jahre) dominierten die Teilnehmer aus dem Kreis Bamberg. Als Sieger ging Joshua Forster vom RMVC Strullendorf ungeschlagen durchs Ziel.

Endstand: 1. Joshua Forster (RMVC Strullendorf), 2. Lukas Schmidbauer, 3. Nicolas Bauduin (beide Post SV Bamberg), 8. David-Niklas Hoh, 9. Etienne Welz (beide TSV Unterlauter), 10. Maximilian Gregor (FC Adler Weidhausen), 11. Leonard Völker (TSV Unterlauter), 12. Raphael Bittorf (TV Wiesenfeld).

Jungen U 15

In der Altersklasse U15 (13 bis 15 Jahre) wurde David Fischer vom FC Adler Weidhausen seiner Favoritenrolle gerecht. Der 14-Jährige, der bereits bei den Herren in der Bezirksoberliga aufschlägt, blieb nicht nur unbezwungen, sondern gab auch keinen einzigen Satz ab.

Der Zweitplatzierte Benedikt Spindler (Strullendorf) verlor zwar nur gegen Fischer, musste bei seinen gewonnenen Paarungen aber zweimal in den fünften Durchgang. Nur aufgrund des besseren Satzverhältnisses wurde Moritz Müller (TSV Cortendorf) gegenüber Moritz Fleischmann (Weidhausen) Dritter. Da David Fischer bereits persönlich für die "Nordostbayerische" qualifiziert war, haben Spindler und Müller die Teilnahmeberechtigung erworben.

Endstand: 1. David Fischer (FC Adler Weidhausen), 2. Benedikt Spindler (RMVC Strullendorf), 3. Moritz Müller (TSV Cortendorf), 4. Moritz Fleichmann (Weidhausen), 5. Oskar Fiedler (TSV Unterlauter), 6. Paul Heyder (Cortendorf), 7. Lucien Schubert (Unterlauter), 8. Christian Neubauer (Bamberg) , 9. Hebry Nüller, 10. Elias Geßlein (beide Cortendorf), 12. Tobias Schöffel (Unterlauter).

Jungen U 18

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab es in der Altersklasse U18. Am Ende standen drei Teilnehmer punktgleich bei je einer Niederlage an der Spitze. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses wurde Joel Fischer (Weidhausen) Erster. Er hatte knapp mit 2:3-Sätzen den Kürzeren gegen Tim Hunger (Bamberg) gezogen, Hunger wiederum war gegen Louis Dresel (Frensdorf) auf der Strecke geblieben und Dresel war an Fischer gescheitert. Da sich Joel Fischer wie sein drei Jahre jüngerer Bruder David bereits im Vorfeld für die nordostbayerische Meisterschaft qualifiziert hatte, begleiten ihn Dresel und Hunger in die Oberpfalz.

Endstand: 1. Joel Fischer (FC Adler Weidhausen), 2. Louis Dresel (SV Frensdorf), 3. Tim Hunger (Post-SV Bamberg), 4. Halil Sorkilic (TSV Unterlauter), 5. Fernandes Yosimura (TV Ebern), 6. Moritz Schmidbauer (Post-SV Bamberg), 7. Lars Zipf (TTC Rödental), 8. Christian Lehnhardt (TTC Mannsgereuth), 9. Jonas Forster (RMVC Strullendorf), 10. Jonas Hummel (TTC Rödental), 11. Nikolai Evseichev (TSV Unterlauter).

Mädchen

Da nur insgesamt 13 Mädchen in drei Jahrgangsbereichen vertreten waren, gingen alle in einer Gruppe an den Start. Aus den Endergebnissen heraus wurden entsprechend der Altersklassen die Platzierungen ermittelt. In allen drei Kategorien kamen die Sieger aus dem Kreis Coburg, und zwar zwei vom FC Adler Weidhausen und eine vom TTC Rödental. In der U13 ist neben Emma Schirmer (Wohlbach) auch Johanna Friedel (Weidhausen) für die nordostbayerische Meisterschaft qualifiziert, da die Siegerin Nina Barnickel (Weidhausen) bereits im Vorfeld die Fahrkarte gelöst hat.

Endstände der Mädchen - U13: 1. Nina Barnickel FC Adler Weidhausen), 2. Emma Schirmer (TTC Wohlbach), 3. Johanna Friedel (Weidhausen) / U15: 1. Lara Roschlau (Weidhausen), 2. Asya Khalaf Kazim (TSV Unterlauter), 3. Lisa Cogan (TSV Untersiemau), 4. Linda Bauer (TTC Mannsgereuth), 5. Taiba Qusay Qusay (Unterlauter), 6. Emila Groth (Unterlauter). / U18: 1. Talida Reumschüsssel, 2. Linnea Reumschüssel (beide TTC Rödental), 3. Paula Bauer (TTC Mannsgereuth), 4. Ramona Hippe (SV Walsdorf).