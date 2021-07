Im Pastoralraum Bad Brückenau spendet Weihbischof Ulrich Boom am Samstag, 24. Juli, um 10 Uhr auf dem Volkersberg das Sakrament der Firmung. Gemeinsam hatten sich Firmlinge aus den Pfarreiengemeinschaften Oberer Sinngrund, Bad Brückenau-Maria Ehrenberg und Oberleichtersbach-Schondra auf die Firmung vorbereitet, gemeinsam feiern sie nun im Sinnesgarten auf dem Volkersberg. Bei schlechtem Wetter wird auf den Kirchenraum ausgewichen. Für Brückenau-Maria Ehrenberg ist die Firmung um 10 Uhr in der Kirche Motten, der Obere Sinngrund und Oberleichtersbach-Schondra feiert um 14 Uhr in der Kirche Oberbach. Die Familien werden dazu kurzfristig vorab informiert. sek