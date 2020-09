225 Jahre Berufserfahrung standen im Mittelpunkt einer Feier im Eberner Autohaus Dietz. Geschäftsführer Heinz Dietz hatte diesen Rahmen laut einer Mitteilung der Firma gewählt, um sieben seiner Mitarbeiter für deren langjährige Firmentreue zu ehren.

"Sonst erfolgte dies stets im Rahmen unseres Sommerfestes", sagte Dietz. Doch das Fest hatte nach 25 Jahren in Folge ausgerechnet in diesem Jahr, einem Jubiläumsjahr für das Unternehmen, zum ersten Mal abgesagt werden müssen. So fiel auch die geplante 60-Jahr-Feier dem Coronavirus zum Opfer.

Die 60-jährige Firmengeschichte sowie die Tatsache, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Belegschaft seit über 20 Jahren im Autohaus und Freizeit-Center an der Bahnhofstraße beschäftigt ist, wertete Dietz als Zeichen für ein gutes Betriebsklima. So sei es sogar schon zu mehreren Familiengründungen innerhalb der Belegschaft gekommen. Zuletzt gaben sich zwei Mitarbeiter in der vergangenen Woche das Ja-Wort.

"Felsen in der Brandung"

Die meisten der Geehrten hatten schon ihre Lehre im Autohaus absolviert. Dietz bezeichnete sie als "Stützen, Allzweckwaffen, Felsen in der Brandung und Vertrauenspersonen für unsere treue Kundschaft".

Die Ehrenurkunden der Handwerkskammer und Präsentkörbe gab es für Christian Will aus Rudendorf und Michael Büttner aus Reckendorf (beide 25 Jahre im Unternehmen) sowie für fünf weitere Beschäftigte, die zwischen 30 und 45 Jahre im Autohaus tätig sind. eki