Mit Rücksicht auf die Gesundheit der Mitarbeiter sowie deren Familien haben die "Fränkischen Rohrwerke" in Königsberg die Tradition der Nikolausfeier in diesem Jahr etwas abgewandelt. Denn glücklicherweise hat der Nikolaus trotz Corona an die Mitarbeiterkinder gedacht und einige Geschenke beim Königsberger Familienunternehmen abgegeben, die dank fleißiger Helfer über die Eltern in den Händen der Kinder landeten, wie das Unternehmen gestern mitteilte.

"Für Kinder ist die aktuelle Situation besonders schwer. Deshalb war es uns wichtig, ihnen auch und gerade in diesem Jahr eine Freude zu machen", so Otto Kirchner, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma.

So musste zwar auf gemeinsames Singen und ein persönliches Treffen mit dem Nikolaus verzichtet werden, auf viele leuchtende Kinderaugen jedoch nicht. Als kleines Dankeschön malten die Kinder dem Nikolaus weihnachtliche Bilder. red