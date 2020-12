Vor kurzem hat Ros-Geschäftsführerin Claudia Weigelt einen mit 500 Euro datierten Scheck an die Klinikclowns übergeben. Seit mehr als 22 Jahren sind die Klinikclowns bayernweit im Einsatz und schenken kleinen Patienten im Kinderkrankenhaus und Senioren in Pflegeeinrichtungen und auf geriatrischen Stationen ein Lachen. "Ich denke, Lachen fällt uns allen in Zeiten der Pandemie nicht immer leicht. Gerade deshalb möchten wir mit unserer Spende Freude und Zuversicht dort wecken, wo der Alltag leider oft von Sorgen und Missmut bestimmt ist. Die Klinikclowns stehen für Abwechslung und sorgen mit ihrer Clownerie spielerisch für Frohsinn", erklärte Claudia Weigelt, Geschäftsführerin der Ros GmbH & Co. KG, begeistert. Das Unternehmen habe sich entschieden, auf Geschenke zu verzichten und das Geld einem sozialen Projekt in der Region zur Verfügung zu stellen. red