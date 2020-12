Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, für jahrzehntelange Treue zum Betrieb zu danken, erklärt Geschäftsführer Karsten Kilian vom Vestenbergsgreuther Maler- und Stuckateurbetrieb Gerhard Kilian. Auf die Ehrung der Mitarbeiter im Rahmen der Weihnachtsfeier habe man in diesem Jahr natürlich verzichten müssen, weswegen jeder Mitarbeiter einzeln ausgezeichnet wurde.

Geehrt wurden: Thomas Beck aus Dippach, 20 Jahre im Betrieb, Stuckateurfacharbeiter; Marco Kolb aus Oberhöchstädt, 25 Jahre (seit der Ausbildung) im Betrieb, Stuckateurfacharbeiter, zusätzliche Auszeichnung durch die Handwerkskammer für Mittelfranken mit Ehrennadel in Silber; Mirko Kaiser aus Kleinweisach, 25 Jahre im Betrieb, Malerfacharbeiter, Ausbildung in der Firma Kilian; Peter Appelt aus Kienfeld, 40 Jahre im Betrieb, Stuckateurfacharbeiter, Ausbildung in der Firma Kilian; Rudi Pförtner aus Unterwinterbach, 45 Jahre dabei, Malerfacharbeiter, Ausbildung im Betrieb der Firma Kilian. In den Ruhestand verabschiedet wurde der Stuckateurfacharbeiter Reinhard Raber aus Lonnerstadt, der seit 19 Jahren im Betrieb war. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren die Ausführung von Putz- und Trockenbauarbeiten sowie das Anbringen von Fassadendämmungen.

Lange Betriebszugehörigkeiten seien gerade in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr und wichtiger denn je, so Kilian. In der Firma würden die erfahrenen Mitarbeiter ihr handwerkliches Wissen und Können an die nächste Generation und die derzeit drei Auszubildenden weitergeben. red