Bei der Gemeinde Oerlenbach wurden in den vergangenen Monaten eine große Anzahl von Fundsachen abgeliefert, die von den Eigentümern noch nicht abgeholt wurden. Es sind dies insbesondere Schmuckstücke, (Sonnen-)Brillen, Kleidungsstücke (Mütze, Schal, Halstuch, Weste, Handschuhe, Fahrräder/Laufrad/Inliner/Skateboard/Waveboard, Kinderbücher/Kuscheltiere, Geldbeutel, Handys sowie Schlüssel(-anhänger). Die Gemeinde weist darauf hin, dass laut Gesetz grundsätzlich der Finder mit dem Ablauf von sechs Monaten nach Anzeige des Fundes das Eigentum an der Fundsache erwirbt. Verzichtet der Finder auf das Recht zum Eigentumserwerb an der Fundsache, geht sein Recht auf die Gemeinde über. Die Gemeinde fordert daher Finder auf, die eine Sache vor sechs Monaten und mehr gefunden und der Gemeinde den Fund angezeigt haben, die Fundsache bis spätestens

Freitag, 19. Februar, im Rathaus Oerlenbach, Zimmer 2 oder 3, abzuholen. Zur Abholung soll ein Termin unter Tel.: 09725/7101-0, oder per E-Mail unter oerlenbach@oerlenbach.de vereinbart werden. Das Rathaus ist nur noch für Termine mit vorheriger Anmeldung geöffnet. Nach dem Ablauf der Frist wird davon ausgegangen, dass der jeweilige Finder auf das Recht zum Eigentumserwerb verzichtet. Die Gemeinde werde dann anderweitig darüber verfügen. sek