Die nächste Sitzung des Ausschusses für Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten der Stadt Bad Kissingen findet am Mittwoch, 6. April, um 16 Uhr im Rossini-Saal statt. Für die Teilnahme gelten die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht, auch am Sitzungsplatz. Eine nicht öffentliche Sitzung schließt sich an. sek