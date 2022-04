Die katholische Kurseelsorge zeigt in ihrem Filmforum die neue Fassung des Rock-Musicals "Jesus Christ Superstar" am Mittwoch, 6. April, um 19 Uhr im katholischen Gemeindezentrum Bad Kissingen. Der Film soll auf die bevorstehende Karwoche einstimmen, heißt es in der Mitteilung der Kurseelsorge. sek