Als Einstimmung auf die Karwoche zeigt die katholische Kurseelsorge in ihrem Filmforum das Rock-Musical "Jesus Christ Superstar". Die neue Fassung, die im Filmforum am Montag, 4. April, um 15 Uhr in der Wandelhalle Bad Bocklet und am Mittwoch, 6. April, um 10 Uhr im katholischen Gemeindezentrum Bad Kissingen gezeigt wird, ist in den aktuellen gesellschaftlichen Kontext von Krieg, Gewalt und Demonstrationen gesetzt. sek