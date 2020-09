Aufgrund des deutlichen Anstiegs der Zahl der Corona-Infizierten muss die am Samstag, 26. September, geplante Filmvorführung anlässlich des Welt-Alzheimertags entfallen. "Die aktuellen Zahlen lassen uns keine andere Wahl. Nachdem nun auch das Landratsamt auf ein grundsätzliches Veranstaltungsverbot hingewiesen hat und wir mit unserer Veranstaltung zu großen Teilen Menschen der Risikogruppe ansprechen, haben wir uns entschlossen, die Aktion abzusagen", erklärt dazu Christina Flauder, die Vorsitzende des Seniorenbeirats. Sie selbst befindet sich derzeit auch in Quarantäne, hat aber bereits ein negatives Testergebnis erhalten und ist wohlauf. "Wir müssen mit Vernunft und Verantwortung handeln, alles andere wird der Situation derzeit nicht gerecht", so Flauder weiter. Eine mögliche Absage des Diskussionsvortrags "Wohnen für Hilfe" am Montag, 28. September, steht im Raum, ist aber noch nicht endgültig. red