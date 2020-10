Das Kino in Zeil lädt zu einer weiteren Veranstaltung in seiner Reihe "Themenkino/ Umwelt" ein. Der Eintritt ist frei. Gezeigt wird am Freitag, 16. Oktober, um 17 Uhr der Film "I am Greta". Anschließend ist ein Filmgespräch geplant, wie das Kino mitteilte.

Coronabedingt sind maximal 50 Besucher erlaubt. Das Zeiler Kino garantiert die strikte Einhaltung aller Corona-Regeln. Reservierungen im Kino sind unter Ruf 09524/1601 nötig.

Das Anliegen

Es geht im Filmgespräch nicht um die Geschichte der Person Greta Thunberg, sondern um das Klima und das Anliegen der Greta Thunberg. Inzwischen haben viele Klima-Initiativen bundesweit auf kommunaler Ebene schon einiges bewirkt. Auch im Landkreis Haßberge gibt es mit "Wir gestalten Heimat" eine solche Initiative.

Der Film

Der Film "I am Greta" erzählt die Geschichte von Greta Thunberg, die mit 15 Jahren anfing, freitags nicht mehr in die Schule zu gehen, sondern vor dem schwedischen Parlament zu streiken. In der Folge wurde sie zur Ikone einer globalen Jugendbewegung. red