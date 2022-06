Im Unesco-Biosphärenreservat Rhön kennt ihn jeder, der sich für Quellen, Höhlen oder Fledermäuse interessiert: Seit mehr als 20 Jahren untersucht Stefan Zaenker aus Fulda die Quellen in der Rhön. Bisher wurden in einem länderübergreifenden Monitoring im Biosphärenreservat fast 4000 Quellen kartiert, in denen die beeindruckende Zahl von 2641 Tierarten nachgewiesen werden konnten. Doch durch intensive Land- und Forstwirtschaft und die Entnahme von Grundwasser sind Quellen zunehmend gefährdet. Wie wird sich das Verschwinden der Quellen in der Rhön, im Kellerwald und dem Vogelsberg auswirken? Kann etwas dagegen getan werden? Fragen wie diesen widmet sich eine 30-minütige Reportage des Hessischen Rundfunks, die im Biosphärenreservat gedreht wurde. "Wasser ist unsere Zukunft - ein Höhlenforscher und seine Mission" wird am Donnerstag, 23. Juni, um 21.45 Uhr im hr-Fernsehen gezeigt, ist aber auch online in der Mediathek verfügbar. www.ardmediathek.de. red