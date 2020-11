Eine mutige Filialleiterin stellte in Haßfurt drei Ladendiebe und stellte sie zur Rede. Die geklaute Ware bekam sie zurück, allerdings floh das Trio, wie die Haßfurter Polizei schilderte. Die Polizei sucht jetzt die Verdächtigen.

Die drei unbekannten Täter haben am Samstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft "Am Wasserwerk" in Haßfurt mehrere Kleidungsstücke im Wert von 155 Euro entwendet. Dreist zogen sie die Textilien im Geschäft an und verließen es in Richtung Parkplatz. Die Filialleiterin bemerkte den Diebstahl, folgte den Verdächtigen und stellte sie zur Rede. Offensichtlich las sie den Tätern so eindrucksvoll die Leviten, dass sie sich des Diebesgutes entledigten. Dann suchten sie ihr Heil in der Flucht. Sie entfernten sich mit einem silbergrauen Audi A6 mit DA-Kennzeichen (für Darmstadt) in unbekannte Richtung. Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweise geben? red