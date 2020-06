Fieses Lächeln hinter der Maske

Michael Memmel Der mittlerweile im Alltag angekommene Mund-Nasen-Schutz ist Segen und Fluch. Er macht es möglich, dass wir uns in Corona-Zeiten wieder begegnen können und das einigermaßen sorgenfrei. Gleichzeitig schränkt er die non-verbale Kommunikation drastisch ein und erschwert das Wiederkennen von Personen. Menschen (wie ich), die grundsätzlich damit zu kämpfen haben, einem flüchtig bekannten Gesicht den richtigen Namen zuzuordnen, sehen sich einer gewaltigen Herausforderung gegenüber. Andere wittern hier ihre Chance. Zum Beispiel Kriminelle.

So hat uns eine Leserin unlängst geschrieben und vor dem folgenden Trick gewarnt, auf den sie hereingefallen ist: "Es klingelt an unserer Tür, ein Mann mit Mundschutz-Maske erklärt, dass er in der Nachbarschaft wohnt, sagt auch die Hausnummer und dass er sich ausgesperrt hat. Er bittet um 5 Euro, damit er in die Lichteneiche mit dem Bus fahren kann, um sich einen Ersatzschlüssel zu holen. Spätestens in zwei Stunden sei er wieder da und bringe das Geld zurück. Ich habe ihm das Geld gegeben - man will ja nicht gleich so misstrauisch sein. Aber eigentlich hat es mir mein Bauchgefühl gleich gesagt... natürlich hat er es nicht zurückgebracht. Mit Maske geht sowas noch leichter, das Wiedererkennen ist ja schlecht möglich. Schade, dass sich Menschen solcher Tricks bedienen."

Vorsicht also bei Bittstellern mit Mund-Nasen-Schutz an der Haustür - dieser schützt auch Betrüger und verbirgt ihr schadenfrohes Grinsen.