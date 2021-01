"Nicht nur in Bussen und Bahnen oder beim Einkaufen sollen unsere Mitmenschen sicher sein, sondern auch in unseren Kirchen und während der Gottesdienste", sagte Pfarrer Matthias Steffel. Seinen Worten folgten Taten. Und so wurden vor dem Gottesdienst am Sonntag an alle Kirchenbesucher FFP2-Masken verteilt. Die Pfarrgemeinden im unteren Aischgrund hoffen somit auf eine sichere Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten. red