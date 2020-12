Ein sehr ungewöhnliches "Experiment" hatte ein 27-Jähriger am Montagmittag nach eigenen Angaben geplant. Der Mann verkaufte Feuerwerkskörper auf einem Supermarktparkplatz und filmte die Reaktion der Bürger. Gegen 11.45 Uhr meldeten sich mehrere Gräfenberger bei der Polizei in Ebermannstadt. Der Grund war ein junger Mann, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Marktplatz" einen Tisch aufgebaut hatte und Feuerwerkskörper zum Verkauf anbot. Bei der Kontrolle durch die Polizeibeamten aus Ebermannstadt gab der Mann an, dass er die Raketen und Böller lediglich habe verschenken wollen. Das Ganze sei ein "Experiment" und er habe die Reaktion der Menschen auf dieses Vorhaben filmen wollen. Hierzu hatte der Mann auch eine versteckte Kamera aufgebaut. Die Streifenpolizisten unterbanden sein Vorhaben und stellten die pyrotechnischen Gegenstände sicher. Gegen den Mann ermittelt nun die Polizei in Ebermannstadt wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz sowie Verstößen gegen die Gewerbe- und die Infektionsschutzverordnung. pol