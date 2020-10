Leicht ist es den Verantwortlichen der Feuerwehr nicht gefallen: Das 150. Gründungsfest der Wehr, das vom 4. bis 7. Juli 2021 stattfinden sollte, ist abgesagt. "Es würde definitiv kein Feuerwehrfest, wie wir es kennen, stattfinden können", erklärt Vorsitzender Andreas Will in einer öffentlichen Stellungnahme. Alle hoffen, dass sich die Corona-Situation schnellstmöglich entspannt. Aber niemand könne genau sagen, wann das sein wird, sagt Festleiter Ottmar Jahn. In einer Sitzung des Festausschusses wurden die Risiken und Chancen für unsere Festlichkeit im Jahre 2021 intensiv beleuchtet. So wäre es kaum möglich, bei einem Festzug über 3000 Besucher schriftlich zu erfassen. Auch eine Zuweisung von Gästen auf Plätzen in einem großen Festzelt, wie es in der Gastronomie schon schwierig ist, sei kaum machbar. So wurde vom Festausschuss und der Vorstandschaft einstimmig empfohlen und vom Verwaltungsrat bestätigt, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Der Festausschuss bleibt weiterhin bestehen, stellt aber vorerst seine Aktivitäten ein. Auch die Jahreshauptversammlung am 5. Januar wird zunächst abgesagt. red