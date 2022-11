Feueralarm überraschte die Kinder der evangelischen Kita Maßbach: Sofort setzten die Kindergartenkinder einen Notruf ab. Über die verschiedenen Fluchtwege und Fluchtfenster verließen die Krippen- und Kindergartenkinder schnellstmöglich die Einrichtung und gingen zum offiziellen Sammelplatz.

Bei der Anwesenheitskontrolle war gleich klar - drei Kinder und die Kita-Leiterin Aurelia Wagner fehlen. Sie sind offenbar noch irgendwo in der Einrichtung verblieben. Wenige Minuten später war auch schon die Feuerwehr da und sperrte die Zufahrt am Kindergartenberg ab. Der Kommandant ließ sich von der Brandschutzbeauftragten und den Kindern über die Situation vor Ort in Kenntnis setzen und veranlasste die Suche. Mit Atemschutz betraten die Feuerwehrmänner die Einrichtung, um die Vermissten zu suchen. Alle wurden gefunden und gerettet. Sie wurden zum Sammelplatz gebracht und danach wurde die Räumungsübung beendet.

Die Kindergartenkinder konnten noch bei den Löschübungen des Kindergartenpersonals zusehen. Zum Abschluss nutzten die Vorschulkinder die Gelegenheit, das Feuerwehrauto genauer zu betrachten. Die Feuerwehrleute erklärten ihnen die Gerätschaften und deren Zweck. Zur Erinnerung an diesen ereignisreichen Vormittag wurde ein gemeinsames Foto vor dem Einsatzfahrzeug gemacht. Zum Glück war dies nur eine Übung im Rahmen des jährlichen Feuerwehr-Projektes, freuten sich alle. red