Besondere kulturelle Einblicke gibt es am Wochenende des 2. und 3. Oktober (Freitag und Samstag) im Landkreis Haßberge: Im Rahmen des diesjährigen "Kunststück"-Programms öffnen acht Künstler die Türen ihrer Ateliers- und Werkräume und gewähren einen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen. Mit den "offenen Ateliertagen" fällt gleichzeitig der offizielle Startschuss für das "Kunststück" 2020/21. Aufgrund von Corona wurde entschieden, in diesem Herbst auf eine Eröffnungsveranstaltung zu verzichten und stattdessen die dezentral im Landkreis verteilten offenen Ateliers als Saison-Auftakt zu verstehen, teilte das Landratsamt Haßberge dieser Tage mit.

Die Reihe der offenen Ateliers eröffnet am Freitag, 2. Oktober, der Glasbläser Olaf Schönherr in Theres. Von 10 bis 17 Uhr lädt er zu einem Blick über seine Schulter ein. Wer möchte, kann unter Anleitung des Künstlers auch selbst eine Glaskugel blasen.

Auf dem Kunsthandwerkerhof

Am Samstag, 3. Oktober, öffnet der Objektkünstler und Maler Hannes Betz in Westheim seinen Kunst- und Kunsthandwerkerhof zwischen 13 und 17 Uhr. In den Galerieräumen zeigt er seine neuen Werke.

Im Knetzgauer Ortsteil Hainert öffnet nahezu zeitgleich (14 bis 17 Uhr) der Bildhauer Reinhard Schneider seine Türen. Neben dem Atelier lockt der wunderschön angelegte Herbstgarten des Künstlers mit diversen Steinguss-Skulpturen zu einem Besuch im beschaulichen Hainert.

In Königsberg öffnen gleich zwei Künstler sowohl am Samstag als auch am Sonntag ihre Ateliers. Jeweils zwischen 11 und 17 Uhr zeigt die Malerin Ingrid Tadje ihre farbenreichen neuen Werke. Zwischen 11 und 18 Uhr ist das Atelier des Bildhauers Gerhard Nerowski geöffnet. Er studierte an der Akademie Nürnberg Bildhauerei und zeigt freie Arbeiten aus Holz, Bronze und Stein.

Im Atelier Falke in Rabelsdorf (Gemeinde Pfarrweisach) gibt es am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr Malereien, Zeichnungen und Arbeiten aus Holz der Künstlerin Ulli Falke zu bestaunen. Die gebürtige Duisburgerin lebt seit 1980 in den nördlichen Haßbergen und wird zusätzlich am Sonntag, 11. Oktober, ihr Atelier nochmals zwischen 14 und 18 Uhr öffnen.

Zweimal Hofheim

Auch in Hofheim laden zwei Künstlerinnen zu Besuchen ein. Jannina Hector freut sich am Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr in ihrem Atelier in der Mühle auf zahlreiche Besucher und zeigt neue Arbeiten ihrer Druckgrafik und Malerei. Zum ersten Mal öffnen sich am Samstag, 3. Oktober, zwischen 14 und 19 Uhr die Türen zum neuen Workshop- und Atelierraum für "Grafik, Kalligrafie und Lettering" von Melina Müller in der Hofheimer Innenstadt. Neben Einblicken in die aktuellen Arbeiten besteht für Besucher auch die Möglichkeit, sich an Schwungübungen aus der Welt der schönen Buchstaben und Schnörkel zu versuchen.

Der Eintritt in alle offenen Ateliers ist frei. Landrat Wilhelm Schneider hofft auf viele Besucher und appelliert, trotz Masken und Abstandsregeln in Corona-Zeiten sich auf einen künstlerischen Streifzug durch den Landkreis einzulassen und die Künstler mit einem Besuch zu unterstützen.

Aktion für Künstler

Letzteres ist auch durch den Kauf eines sogenannten Kulturbeutels der Spendenaktion des Landkreises zur Unterstützung der Kulturschaffenden in Corona-Zeiten möglich. Im Rahmen der "offenen Ateliers" können Besucher für fünf Euro eine der bedruckten Baumwolltaschen erwerben. Der Reinerlös der Kulturbeutel-Verkäufe wird auf einem Spendenkonto der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge gesammelt und gegen Jahresende an lokale Künstler als Unterstützung ausgezahlt. red