Die Stadt Ebern und der Bund Naturschutz laden zu einer Festveranstaltung anlässlich der Auszeichnung der Erfassung der Biodiversität im FFH-Gebiet Ebern als UN-Dekade-Projekt ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 18. Oktober, ab 11 Uhr auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Ebern statt. Auf dem Programm stehen, wie die Stadt mitteilte, die Einweihung des Obstlehrpfads, die Vorstellung aller im FFH-Gebiet laufenden Forschungs- und Naturschutzprojekte, die Verleihung der Auszeichnung als UN-Dekade-Projekt unter dem Titel "FFH-Gebiet Ebern: Schauplatz der Biodiversität, Forschungs- und Lernort"; die Abkürzung FFH steht für Flora-Fauna-Habitat. Zu der Veranstaltung wird der Ehrenvorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern, Hubert Weiger, erwartet. Neben den Erläuterungen zu den einzelnen Inhalten gibt es ein Rahmenprogramm in der Frauengrundhalle (alte Kaserne) mit Obst- und Pilzausstellung. Der Pomologe Wolfgang Subal bestimmt Obst und Pilzkundler Herbert Stang bestimmt Pilze. Ausreichend Parkplätze gibt es auf dem Kasernengelände. red