Nicht lange Freude hatte ein Tankstellen-Räuber an seiner Beute. Nachdem es am Dienstagabend in der Petersberger Straße in Fulda zu einem Raub auf eine Tankstelle gekommen war, gelang es Beamten der Polizeistation Hilders kurze Zeit später einen 28-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen, teilen das Polizeipräsidium Osthessen und die Staatsanwaltschaft Fulda mit. Gegen 17.15 Uhr hatte der Mann die Tankstelle betreten, die Kassiererin verbal bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Er griff in die geöffnete Kasse und stahl eine unbekannte Menge Bargeld. Der Täter flüchtete und stieg in einen öffentlichen Bus. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte der Polizeistation Hilders den Tatverdächtigen in einem Bus am Hilderser Busbahnhof an. Als die Polizisten ihn ansprachen, bedrängte und bedrohte der Mann eine in seiner Nähe sitzende Frau. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand. pol