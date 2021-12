Die Staatsbad Philharmonie Kissingen steht an den Weihnachtsfeiertagen mit einem festlichen Musikprogramm und Weihnachtsliedern auf der Bühne. So finden am Heiligen Abend, 24. Dezember, um 10.30 Uhr, am 25. Dezember um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie am 26. Dezember um 10.30 Uhr, 15.30 Uhr und 19.30 Uhr Weihnachtskonzerte in der Wandelhalle statt. Für diese Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regelung. red/Foto: Nina Pereira Santo