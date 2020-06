Festliche Messe gefeiert

Auch in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Stadelhofen wurde eine Fronleichnamsmesse unter Einhaltung der hygienischen Richtlinien abgehalten. Die Messe unter freiem Himmel musste wegen schlechten Wetters in die Kirche verlegt werden.

Um auch in Zeiten von Corona die Feiertage festlich zu gestalten, waren die Statuen, die heilige Muttergottes und das Herz Jesu geschmückt und ein Blumenteppich in Form eines Kelches verlegt worden. red