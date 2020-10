Die Jubelkommunion war für die Pfarrgemeinde Teuschnitz wieder ein großes Fest. Seit dem Tag ihrer Erstkommunion waren 25, 40, 50, 60, 70 und 80 Jahre vergangen. Die Jubelkommunion soll an den Beginn einer engen Beziehung zu Jesus Christus erinnern. Eingeleitet wurde dieser Festtag mit einer Kirchenparde, angeführt von der Stadtkapelle Teuschnitz, Dekan Detlef Pötzl mit den Ministranten und den Jubilaren. Dekan Pötzl eriñnerte in seiner Begrüßung an die Zeiten von früher, die sich geändert haben. Höhen und Tiefen haben viele erlebt. Seit dieser Zeit waren sie eingebunden zu Jesus Christus, der sie im Leben begleitet habe. Die Fürbitten wurden von den Jubilaren vorgetragen. Erfreulich auch, dass einige auswärtigen Jubilare dabei waren und ihre Verbundenheit mit der Heimatpfarrei ausdrückten. Am Ende des Festgottesdienstes überreichte Dekan Pötzl an die Jubilare eine weiße Rose. ph