"Mit Jesus in einem Boot" - unter diesem Motto stand die feierliche Erstkommunion der Kommunionkinder aus Katzenbach und Lauter. Der erste Teil der diesjährigen Kommunionkinder feierte am 13. September mit Pfarrer Stephan Hartmann in der St. Ludwig Kirche in Oehrberg. Es sind Viola Sonnenberg, Marie Schmidt, Emilie Morper, Matilda Back, Sophia Füller und Johann Herrmann und Pfarrer Stephan Hartmann. Für die restlichen Kinder aus Katzenbach und Lauter findet die Feier am 26. September ebenfalls in Oehrberg statt. red