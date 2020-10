Am Gedenktag der Reformation, am Samstag, 31. Oktober, lädt das evangelische Dekanat Rügheim um 19.30 Uhr zum Festgottesdienst in der Stadthalle von Königsberg mit einem Festvortrag zum Thema "Widerstandskraft in schwierigen Zeiten: Was wir von Dietrich Bonhoeffer lernen können" ein. Referentin ist Dekanin i. R. Dorothea Richter (im Bild). An diesem Abend werden wie jedes Jahr langjährige Mitarbeitende aus den Kirchengemeinden des Dekanates geehrt. Wie immer gibt es auch Gelegenheit zur Begegnung und zum Gespräch. Die Teilnehmer werden gebeten, ihren Mund- und Nasenschutz nicht zu vergessen. Wegen des Infektionsschutzkonzeptes wird auch um Anmeldung bis spätestens 27. Oktober gebeten. Foto: Archiv