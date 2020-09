Am Sonntag, 20. September, feiert die evangelische Kirchengemeinde Schwürbitz um 10 Uhr in einem pfarreiweiten Festgottesdienst das Dienstjubiläum von Thomas Gruber. Dieser ist seit 25 Jahren Lektor im Dekanatsbezirk Michelau, seit 30 Jahren ehrenamtlicher Messner in der Schwürbitzer Kirche und seit 20 Jahren Mitglied im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Schwürbitz. Für dieses umfangreiche ehrenamtliche Engagement soll Thomas Gruber Danke gesagt werden. Musikalisch ausgestaltet wird die Feier von der Schwürbitzer Band "Wolkenlos" und den Mitgliedern des Posaunenchors aus Michelau und Neuensorg. Bei schönem Wetter findet der Festgottesdienst im Pfarrgarten statt, bei Regenwetter in der Michelauer Johanneskirche. Falls der Gottesdienst im Freien stattfindet, werden die Besucher gebeten, eigene Sitzgelegenheiten mitzubringen. Für Rückfragen ist ein Anrufbeantworter ab 7.30 Uhr unter der Telefonnummer 09574/282 zu erreichen. kag